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Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeye başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün geçerli olan sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

13.04.2020 06:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:34
Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeye başladı
Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün geçerli olan sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. Yasağın bitmesine rağmen vatandaşlar evlerinde kaldı. Haftanın ilk günü yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden çok az sayıda araç geçtiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Haftasonu boyunca süren yasağın saat 00.00 itibariyle bitmesinin ardından vatandaşlar dışarı çıkmak yerine evde kal çağrısına uyarak evlerinde kaldı. Vatandaşların evde kalmasıyla normal zamanlarda haftanın ilk günü yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel
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