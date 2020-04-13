Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün geçerli olan sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından vatandaşlar dışarı çıkmak yerine evde kal çağrısına uyarak evlerinde kaldı.

13.04.2020 02:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:00
Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi
Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün geçerli olan sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından vatandaşlar dışarı çıkmak yerine evde kal çağrısına uyarak evlerinde kaldı. Boş olan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Haftasonu boyunca süren yasağın saat 00.00 itibariyle bitmesinin ardından vatandaşlar dışarı çıkmak yerine evde kal çağrısına uyarak evlerinde kaldı. Vatandaşların evde kalmasıyla Kadıköy sokakları boş kaldı. Boş sokaklar ve yollar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Meydanı, Kadıköy, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlenen kişi, görenleri güldürdü Haberler
Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlenen kişi, görenleri güldürdü
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi Haberler
Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:29: Sokağa çıkma yasağında düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi - Haber 02:27: Denizli'de sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar caddelere akın etti - Haber 02:23: Gaziosmanpaşa Halkından Süleyman Soylu'ya destek - Haber 02:20: Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber 02:17: Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler hareketlendi - Haber 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin