Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağının cezası nedir? Sokağa çıkarsak ceza alır mıyız? Sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağında hapis ve para cezası var mı?

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra vatandaşlar özellikle sokağa çıkma yasağı konusunda araştırmalar yaptı. Peki, sokağa çıkarsak ceza alır mıyız? Sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağında hapis ve para cezası var mı? Sokağa çıkma yasağının cezası nedir?

11.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:34
Sokağa çıkma yasağının cezası nedir? Sokağa çıkarsak ceza alır mıyız? Sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağında hapis ve para cezası var mı?

Koronavrüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla bazı sorular akılara geldi. Vatandaşlar yaşanan gelişme sonrası Sokağa çıkma yasağının cezası nedir? Sokağa çıkarsak ceza alır mıyız? Sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağında hapis ve para cezası var mı gibi soruların yanıtlarını merak etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuştu. Soylu, yasağı ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL'ye kadar para cezası uygulanacağını söyledi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMANIN BİR CEZASI VAR MI?"

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere uygulanacak cezaları da açıkladı. Soylu, "Türk Ceza Kanunu'nun 175. Maddesi açık 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası var. Hem Hıfzıssıhha Kanunu'na göre hem de İller İdaresi Kanunu'na göre 3bin 186 TL'ye kadar para cezası söz konusu. Hem hapis cezası hem de para cezası var ama bunları söylemenin anlamı yok. Çünkü bu cezaya yönelik bir durum değil. Bu salgının yayılmasını önleme için vatandaşlarımızın uyması gereken bir durum" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı

Etiketler: Zonguldak, Gündem, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Haberler ›› Gündem ››Sokağa çıkma yasağının cezası nedir? Sokağa çıkarsak ceza alır mıyız? Sokağa çıkma cezası nedir? Sokağa çıkma yasağında hapis ve para cezası var mı? - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

10:54: BOREL nedir? Borlu el dezenfektanı satışı ne zaman? BOREL dezenfektanı fiyatı - Haberler 10:22: Marmaray çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında marmaray sefer yapacak mı? Marmaray seferleri devam ediyor mu? Marmaray saatleri değişti mi? - Haberler 10:17: Vefa Sosyal Destek Grubu nedir? Vefa Sosyal Destek Hattı iletişim - Haberler 10:15: Asker alımı durduruldu mu? Terhis ve celpler durduruluyor mu? Askere alımlar durdurulacak mı? Terhis ve celplerin ertelendi mi? - Haberler 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler 09:50: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yayınlanacak mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ertelendi mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kim? - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin 00:00: Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları - Haberler