Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan caddeler havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan caddeler havadan görüntülendi Bursa'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde binlerce aracın geçtiği boş caddeler havadan görüntülendi.

12.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:04
Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan caddeler havadan görüntülendi
BURSA - Bursa 'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde binlerce aracın geçtiği boş caddeler havadan görüntülendi. Her gün binlerce aracın üzerinden geçtiği Bursa-İzmir- İstanbul yollarını birbirine bağlayan Acemler Kavşağı, İzmir ve Mudanya caddelerinin boş hali dikkat çekti.
Korona virüsü salgınına karşı İçişleri Bakanlığının 31 büyük şehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Bursa cadde ve meydanları boşaldı. Mecburi ve görev için dışarı çıkanların ardından sokaklarda kimseler kalmadı. Bursa'nın en yoğun trafiğinin olduğu Acemler Kavşağı ile İzmir ve Mudanya yol ayrımında tek tük araçlar görüldü. Bursa polisi ana caddelerde kontrol noktaları oluşturarak sokağa çıkanları denetledi. Bursa'nın en kalabalık trafik geçişine sahip İzmir yolu, Mudanya yolunda adeta kuş uçmadı. Organize Sanayi Bölgesi ve feribot iskelelerine bağlantıyı sağlayan Mudanya yolunun boş hali dikkat çekti. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan caddeler havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Mudanya, İzmir, Bursa, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter? Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter?
Yunanistan’dan Türkiye’ye akılalmaz koronavirüs suçlaması Haberler
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması
Haberler ›› genel ››Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan caddeler havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:26: Şanlıurfa'daki 2 bin yıllık kaya mezarları ışıklandırıldı - Haberler 11:19: Kavga edip yasağı delen 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi - Haberler 11:16: Yozgat Şehir Hastanesi Kovid-19'la mücadele için pandemi hastanesine dönüştürüldü - Haberler 11:09: Bozüyük'te su hattının tamiratı yapıldı - Haberler 11:02: İlk DHA duyurmuştu: Çin'in Ağrı imasına" Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki - Haberler 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim 09:01: Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız - Haberler 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti