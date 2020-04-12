Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sessizlik hakim - MARMARİS/

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sahil, meydan, cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

12.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:45
Antalya ve Muğla 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sahil, meydan, cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kent merkezleri ve ilçeler boş kaldı.
Antalya'da her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Cumhuriyet Meydanı, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahilleri ve Sarısu plajlarında sessizlik hakim.
Kavşaklarda nöbet tutarak, cadde ve mahalle aralarında devriye gezen polis ekipleri, yasağa uymayarak sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.
Belediye ekipleri de sokak hayvanlarına kaplarda su ve mama bıraktı. Ekipler, yasağın ardından cadde ve sokaklardaki dezenfektan çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Sabah iş yerini açan fırıncılar da çıkardıkları ekmekleri araçlarına yükleyerek ev ev dolaşarak, vatandaşlara ulaştırdı.
Cadde, sokak ve meydanlarda çok sayıda polis ekibi ve belediye görevlilerinin olduğu görüldü.
Muğla'da fırıncılar seferber oldu
Muğla merkez ve ilçelerindeki cadde, sokak ve meydanlardaki sessizlik sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı.
Fırıncılar ise çıkardıkları ekmekleri kasalara yükleyerek, maniler eşliğinde vatandaşa ulaştırmak için seferber oldu. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sessizlik hakim - MARMARİS/

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Antalya, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sessizlik hakim - MARMARİS/ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:44: Yemen hükümetinden Husilerin ateşkesi kabulü için uluslararası topluma destek çağrısı - Haber 17:42: Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı - Haber 17:42: İzmir'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 17:41: flaş - Haber 17:40: İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin... - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber