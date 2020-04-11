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Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Zonguldak'ta sessizlik hakim

Gece saatlerinden itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında yürürlüğe güren sokağa çıkma yasağının ardından Zonguldak kent merkezinde sessizlik hakim oldu.

11.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:56
Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Zonguldak'ta sessizlik hakim
Gece saatlerinden itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında yürürlüğe güren sokağa çıkma yasağının ardından Zonguldak kent merkezinde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Nisan 2020 saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Gece saatlerinden itibaren yürürlüğe giren yasak kapsamında eczaneler, su dağıtım yerleri, fırınlar, veteriner merkezleri, sağlık merkezleri açık kalacak.

Yasağın geçerli olduğu Zonguldak da sessiz bir sabaha uyandı. Büyük bir sessizliğin hakim olduğu kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi boş kaldı. Her gün vatandaşların fotoğraf çektirdiği ve kentin simgesi olan Madenci Anıtı başta olmak üzere bir çok noktada sokağa çıkma yasağı kapsamında sessizlik hakim oldu.

Öte yandan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medya hesabından "Sağlık çalışanları kendi araçları ile ulaşım sağlayabilecekler. Aracı olmayanlar için Madenci Anıtı önünden servis hizmeti verilecektir. Fırınların kendi personelleri ile ekmek dağıtımı yapılacaktır. Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini yapacaklar kapsam dışında. Tüm ağlık kuruluşları, eczaneler, fırınlar, PTT ve diğer kargo şirketleri açık olacak. Marketler kapalı olacak. Belirlenecek akaryakıt istasyonları açık olacak" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
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