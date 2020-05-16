SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'DA YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI - 3

KORONAVİRÜS ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.

16.05.2020 08:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:04
KORONAVİRÜS ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik olmadığı görüldü.
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kalırken, meydanları hakimi kuşlar ve sokak hayvanları oldu. Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim olurken İstanbul'da yolların ve meydanların boş kaldığı görüldü. Kentte hafta içi yoğunluk yaşanan D100 Karayolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanmadı.
Sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gecesi 00.00'da sona erecek. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE İSTANBUL’DA YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI - 3

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, İstanbul, Ankara, Güncel, Haber

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