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Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirlerince 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sakarya'da cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken polis ekipleri yaşlı vatandaşın ekmek ihtiyacını alıp kendisine teslim etti.

11.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:45
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sakarya'da sokaklar sessizliğe büründü
Korona virüs tedbirlerince 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sakarya 'da cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken polis ekipleri yaşlı vatandaşın ekmek ihtiyacını alıp kendisine teslim etti.

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda alınan tedbirlerde 31 şehirde 10 Nisan 00.00'dan 12 Nisan 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde ise Sakarya'nın en işlek yerlerinden olan Gar Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı gibi cadde ile sokaklar sessizliğe büründü. Sokağa çıkma yasağının ilk gününde ise Atatürk Bulvarı üzerinde yaşayan Fevzi Türkoğlu isimli bir yaşlı vatandaş ise dışarıda uygulama gerçekleştiren polis ekiplerine ekmek ihtiyacını iletti. Ekiplerce fırından alınan ekmek yaşlı vatandaşa teslim edildi. Polis ekiplerinin boş cadde ve sokaklarda tedbir amaçlı devriye gezmesine ise sokak hayvanlarının eşlik etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Çelikkaya, sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sakarya'nın en işlek Caddelerinden biri olan Çark Caddesinde incelemelerde bulundu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Polis, Güncel
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