SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHASokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.
13.04.2020 00:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:41
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Sokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.
Görüntü dökümü:------------Benzinciler önündeki kuyruktan görüntü-Mecidiyeköy yollardan detay-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA