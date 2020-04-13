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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHASokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.

13.04.2020 00:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:41
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Sokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.

Görüntü dökümü:

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-Benzinciler önündeki kuyruktan görüntü

-Mecidiyeköy yollardan detay

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel
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