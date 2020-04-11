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Sokağa çıkma yasağının olduğu Gaziantep'te boş sokaklar dezenfekte ediliyor

Sokağa çıkma yasağının olduğu Gaziantep'te boş sokaklar dezenfekte ediliyor Gaziantep'te tarihi çarşılar köpüklü suyla yıkanıyor Türkiye'de sokağa çıkma yasağının ardından Gaziantep'te boşalan tarihi çarşı ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor İçişleri Bakanlığı genelgesi...

11.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:28
Sokağa çıkma yasağının olduğu Gaziantep 'te boş sokaklar dezenfekte ediliyor
Gaziantep'te tarihi çarşılar köpüklü suyla yıkanıyor
GAZİANTEP - Türkiye 'de sokağa çıkma yasağının ardından Gaziantep'te boşalan tarihi çarşı ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağının başladığı 30 büyük şehir arasında yer alan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boşalan tarihi çarşı ve sokaklar belediyesi ekipleri ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkanıyor. Vatandaşların evlerinde bulunması fırsat bilen temizlik ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında yıkanan sokakları ilaçlayarak dezenfekte ediyor.
Şahinbey belediyesi ekipleri bölgede görev yapan başta polis araçları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlara ait araçları da dezenfekte ediliyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu Gaziantep’te boş sokaklar dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Şahinbey, Türkiye, Genel
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