SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SON GÜNÜNDE ÜSKÜDAR MEYDANI KUŞLARA KALDI

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde Üsküdar'ın caddeleri ve sokakları boş kalırken, meydanı da güvercinlere ve martılara kaldı.

26.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:08
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının son, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde Üsküdar'ın caddeleri ve sokakları boş kalırken, meydanı da güvercinlere ve martılara kaldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Ramazan Bayramı'nın 3'üncü, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Üsküdar'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun yasağa uymasıyla caddeler, sokaklar ve sahil şeridi sessizliğe büründü. Üsküdar Meydanı ise güvercinlere ve martılara kaldı. Polis ekiplerinin birçok yerde önlem alarak uygulama noktası oluşturduğu ve vatandaşlardan kurum kimlik kartı ile çalışma belgesi istediği görüldü.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SON GÜNÜNDE ÜSKÜDAR MEYDANI KUŞLARA KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Üsküdar, Güncel, Haber

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