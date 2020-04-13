Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi
Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı bu sabah havadan görüntülendi.
13.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:53
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk günü Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi. Haftanın ilk günü vatandaşların evde kal çağrılarına kulak vererek dışarı çıkmadığı görüldü. Kadıköy Meydanı'nın havadan çekilen görüntülerinde meydanın boş olduğu görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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