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Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi Kadıköy Meydan yine boş kaldı Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı bu sabah havadan görüntülendi.

13.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:12
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi
Kadıköy Meydan yine boş kaldı
İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı bu sabah havadan görüntülendi. Görüntülerde Kadıköy Meydanın haftanın ilk gün boş olduğu görüldü.
Hafta sona sokağa çıkma yasağının ardında haftanın ilk günü Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi. Haftanın ilk günü vatandaşların evde kal çağrıları sonrası dışarı çıkmadığı görüldü. Kadıköy Meydanını havadan çekilen görüntülerinde sokakta çok sayıda insan olduğu ve bir hayli boş olduğu görüldü. Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Meydanı, Kadıköy, Sabah, Genel
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