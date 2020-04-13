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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININI KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL SOKAKLARI(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)

Soner HASIRCIOĞLU-İlkay DİKİCİ-Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHASokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.

13.04.2020 01:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:08
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININI KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL SOKAKLARI(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)

Soner HASIRCIOĞLU-İlkay DİKİCİ-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA

Sokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.

Yasağın kalkmasıyla birlikte Üsküdar 'da bulunan Cumhuriyet Caddesinde ki bir market de satışa başladı. Marketin önüne gelen vatandaşların da sosyal mesafe ve maske kuralına uydukları görüldü. Araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşların korna çaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Ufuk Güler, "Evdeydim devamlı. Marketten birkaç alışveriş yapmam gerekti. İlk gün çıkmadım ben. Evdekilerle idare ediyorum. Yasak kalkınca birkaç ihtiyacım var onları alacağım ve eve döneceğim" diye konuşurken benzin istasyonunda çalışan Kenan Tayaç ise, "Yatmakla geçti. Çalışmaya geldim. Baksanıza izdiham yaşanıyor" dedi.

Olcay Meral, "Gayet güzel geçirdik. Olması gereken de buydu zaten. Mazot almaya geldim. Bir de ihtiyacım var onu almaya geldim. Yollar sakindi. İnsanlarımızın biraz daha duyarlı olursa daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bilal Bağrıyanık ise "İki gün boyunca bol bol kitap okumaya çalıştım. Evde ne yapabilirim onu düşündüm. Bir hava almak için dışarıya çıktım. Ama tedarikliyiz. Kolonyamız falan her şeyimiz var. Elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Cevizlibağ havadan görüntüler

-Benzinciler önündeki kuyruk

-Mecidiyeköy yollardan detay

-Gaziosmanpaşa'dan detay

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: Üsküdar, DHA, Güncel
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