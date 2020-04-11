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Sokağa çıkma yasağıyla Antalya sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasağıyla Antalya sessizliğe büründüANTALYA'da sokağa çıkma yasağının başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü.

11.04.2020 03:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:06
Sokağa çıkma yasağıyla Antalya sessizliğe büründü
ANTALYA'da sokağa çıkma yasağının başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü. Sokakta olanlar ise polis ekipleri tarafından uyarıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca saat 24.00'ten sonra 30 büyükşehirde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın başlamasının ardından turizm kenti Antalya'da sokaklar sessizliğe büründü. Caddelerde yalnızca polisler ve bekçiler görev yapmaya devam etti. Ekipler, dışarıda gördükleri kişileri uyararak evlerine gitmelerini söyledi.
Polis ekiplerinin uyardığı bazı kişiler ise evlerine koşarak gitti. Yasağın açıklandığı saatte trafik yoğunluğunun yaşandığı Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda 2 saat sonra tek bir araç dahi geçmedi. Sokağa çıkma yasağıyla Antalya sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Polis, Güncel
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