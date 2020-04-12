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Sokağa çıkma yasağıyla boş kalan yollar dezenfekte edildi

Sokağa çıkma yasağıyla boş kalan yollar dezenfekte edildi Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Çekmeköy'ün caddeleri ve sokakları boş kaldı.

12.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:46
Sokağa çıkma yasağıyla boş kalan yollar dezenfekte edildi
İSTANBUL - Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Çekmeköy 'ün caddeleri ve sokakları boş kaldı. Belediye ekipleri de boş kalan caddeleri ve sokakları dezenfekte aracı ile dezenfekte etti.
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak'ta hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçen yasakla beraber Çekmeköy'de caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Çekmeköy Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte etti. Yollar, dezenfekte aracından sıkılan ilaç ile dezenfekte edildi. Sokağa çıkma yasağıyla boş kalan yollar dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çekmeköy, Genel
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