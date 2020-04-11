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Sokağa çıkma yasağıyla Çubuk sessizliğe büründü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:52
Sokağa çıkma yasağıyla Çubuk sessizliğe büründü
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesi, en sakin günlerinden birini yaşıyor.
İlçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Mahallesi ve Barbaros Mahallelerinin en işlek cadde ve meydanları sessizliğe bürünürken Atatürk Caddesi ve Atatürk Parkı güvercinlere kaldı.
Çubuk'un en işlek caddelerinden Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesinde de sakinlik hakim.
- Polis ekipleri denetim yapıyor
İlçe merkezindeki çarşılar boş kalırken, polis ekipleri araçları durdurarak kontrol etti. Görevli personeller hariç, kimsenin dolaşmasını izin verilmedi.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede istisna kapsamında olan fırınlar, nöbetçi eczaneler, kargo firmaları, kamu ve özel sağlık kuruluşları hizmet vermeye devam ediyor.
İlçede toplu taşıma araçlarının da durduğu gözlemlendi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri de denetim yapıyor.
İlçenin cadde ve sokaklar boş kalırken belediye ekipleri sokak hayvanları için kaplara ve sokak köşelerine mama bırakıyor.
-Başkan Demirbaş, güvercinleri yemledi
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, boşalan meydanlardaki güvercinleri besledi.
Atatürk Parkında AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ile birlikte güvercinlere yem veren Başkan Demirbaş, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanların sokağa çıkmadığını, bu nedenle sokak hayvanları ve güvercinleri kurdukları özel ekiple yemleme yaptıklarını belirtti.
Belediyenin sağlık işleri ekipleri ve zabıta ekiplerinin sokak hayvanları için de mesai yapacağını anlatan Başkan Demirbaş, "Şu günler hayıra en muhtaç olduğumuz zamanlar. Bu hayvanları sadaka niyetine beslemeliyiz. Sadaka belayı def eder. Biz bu düşünce ile ilçemizdeki tüm sokak hayvanlarını besliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Çubuk, Güncel
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