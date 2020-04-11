Sokağa çıkma yasağıyla Çubuk sessizliğe büründü

-İlçenin önemli cadde ve sokaklarından detay görüntüler.
11.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:32
-İlçenin önemli cadde ve sokaklarından detay görüntüler. - Polis ekiplerin caddede güvenlik önlemi yapmaları. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın Atatürk Parkında güvercinleri yemlemesi. ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesi, en sakin günlerinden birini yaşıyor.