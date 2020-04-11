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Sokağa çıkma yasağıyla Çubuk sessizliğe büründü

-İlçenin önemli cadde ve sokaklarından detay görüntüler.

11.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:32
-İlçenin önemli cadde ve sokaklarından detay görüntüler.
- Polis ekiplerin caddede güvenlik önlemi yapmaları.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın Atatürk Parkında güvercinleri yemlemesi. ANKARA (AA) – Ankara 'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesi, en sakin günlerinden birini yaşıyor. Sokağa çıkma yasağıyla Çubuk sessizliğe büründü

Kaynak: AA

Etiketler: Baki Demirbaş, Ankara, Polis, Çubuk, Güncel
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