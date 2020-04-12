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Sokağa çıkma yasağıyla ihbarlar 5 kat arttı

Sokağa çıkma yasağıyla ihbarlar 5 kat arttı "Maaşımı çekeceğim ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu" "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz" Koronavirüs nedeniyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte Tekirdağ'ın şehir merkezinde...

12.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:15
Sokağa çıkma yasağıyla ihbarlar 5 kat arttı
"Maaşımı çekeceğim ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu"
"Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz"
TEKİRDAĞ - Koronavirüs nedeniyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta iki günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte Tekirdağ 'ın şehir merkezinde polise gelen ihbarlar 5 kat arttı. Bazı vatandaşların polisi arayarak, "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz? Maaşımı çekeceğim ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu" gibi ilginç ihbarlarda bulundukları da öğrenildi.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline yayılan korona virüs nedeniyle ülkede bulunan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile vatandaşlar evlerine çekildi. İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu evlerine çekilen vatandaşların yardımına koşuyor.
İhbarlar 5 kat arttı
Korona Virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerden biri olan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polise gelen ihbarlarda artış olduğu gözlendi. Daha önce 200 ile 300 civarında ihbar alan 155 polis çağrı merkezinin bu ihbar sayıları 5'e katlanarak günlük bin 600'lü sayılara çıktı. Polise gelen vatandaşların talepleri Vefa Sosyal Destek grubuna iletildikten sonra vatandaşların evlerine gidilerek ihtiyaçlar karşılanıyor.
İlginç ihbarlar
Korona Virüs nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar zaman zaman polise ilginç ihbarlarda da bulunuyor. Bazı vatandaşların polisi arayarak, "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz? 2 kilo balık alır mısınız? akşama balık pişireceğim. Tansiyonum çıktı ne yapmam gerekiyor? Maaşımı çekeceğim ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu" gibi ilginç ihbarlarda bulundukları öğrenildi. Sokağa çıkma yasağıyla ihbarlar 5 kat arttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Tekirdağ, Polis, Genel
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