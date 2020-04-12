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Sokağa çıkmadılar ama denize girdiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyulurken, evleri denize sıfır olan vatandaşlar mavi suların tadını çıkardı.

12.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:19
Sokağa çıkmadılar ama denize girdiler
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyulurken, evleri denize sıfır olan vatandaşlar mavi suların tadını çıkardı.

30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Bodrum'da bazı vatandaşlar denize girdi. Güvenlik güçleri ilçe genelinde sürekli devriye gezerek vatandaşların yasağa uyup uymadığını denetledi. Yarımada genelinde vatandaşların çoğunlukla yasağa uydukları gözlenirken, az sayıda vatandaşın uyarılara aldırmadığı görüldü. Kimi vatandaşların gözlerden uzak koylarda denize girdikleri gözlendi. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı Bodrum'un İçmeler mevkisindeki sahilde bir vatandaşın denize girerek serinlediği gözlendi. Aynı bölgede deniz kenarındaki villalarda yaşayan vatandaşlar da sahilde güneşlenip denize girdi. Uzun süre şezlonglarda uzanan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Bodrum, Muğla, Güncel
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