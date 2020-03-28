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Sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara Vali Arslantaş'dan telefonla moral

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan bazı vatandaşlarla telefonda görüşüp, onlara moral verdi.

28.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:53
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan bazı vatandaşlarla telefonda görüşüp, onlara moral verdi.
Vali Arslantaş, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin, ihtiyaçlarını karşılamak üzere evlerine gittiği kişilerle telefonda görüştü. Bazı görüşmelerini görüntülü gerçekleştiren Arslantaş, vatandaşların isteklerini dinledi.
Kentte yalnız yaşayan bir vatandaşla bir süre görüntülü sohbet eden Arslantaş, "Bu süreci hep birlikte atlatacağız." dedi.
Vali Arslantaş, 112, 155 ve 156 numaralı telefonları aramaları halinde tüm ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırılacağını anımsatarak, "Bakanlıklarımızın aldığı tedbir kararlarına uyuyorsunuz, evinizde kalıyorsunuz, çok teşekkür ediyorum. Bu virüse karşı galip geleceğiz." ifadelerini kullandı.
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Sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara Vali Arslantaş’dan telefonla moral

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Güncel

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Sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara Vali Arslantaş'dan telefonla moral

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