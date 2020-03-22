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Sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşlara "alışveriş" desteği

Çarşamba Belediyesi koronaviris (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü, hasta veya engellilere alışverişlerinde yardımcı olacak.

22.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:20
Sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşlara
Çarşamba Belediyesi koronaviris (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü, hasta veya engellilere alışverişlerinde yardımcı olacak.
Çarşamba Belediyesinden yapılan açıklamada, iletişim numaraları paylaşılarak 65 yaş üstü, hasta veya engellilere gıda, eczane alışverişlerinde yardımcı olacakları duyuruldu.
Belediye Başkanı Halit Doğan, "Korona virüsüne karşı ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde önemli tedbirler alınıyor. Biz de Çarşamba'da sürekli dezenfekte ve virüsten korunmak adına çalışmalar yapıyoruz. Hemşehrilerimizi koronavirüsten korunma yolları hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Özellikle işi olmayan kişilerin kendisini ve çevresini korumak adına evde kalmalarını istiyoruz. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz." dedi.
Belediye olarak üzerlerine düşen görevi fazlası ile yapmak için çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Bu alınan kararların hepsi tedbir amaçlıdır ve milletimizin sağlığı içindir. Herkesten rica ediyorum alınan kararlara, tedbirlere kendimiz için milletimiz için uyalım." ifadesinde bulundu.
Doğan, şunları kaydetti:
"Çarşamba Belediyesi olarak koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü, hasta veya engelli hemşehrilerimize yardımcı olmak için tedbirlerimizi alıyoruz. Bizlere 444 90 55 telefon numarasından ve 0549 858 55 55 whatsapp iletişim hattından 65 yaş üstü, hasta veya engelli hemşehrilerimiz ulaşabilirler."
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Kaynak: AA

Etiketler : Halit Doğan, Çarşamba, Güncel

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