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Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı

Koronavirüs tedbirlerince sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altı gençler için yapılan denetimler ülke genelinde devam ediyor. Antalya'da sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki genç, polisi görünce panik yaptı. Polisten kaçmak isteyen genç, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda kaza yaptı.

04.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:36

20 yaş ve altıdaki vatandaşların koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklandı. Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde bu yasağı dikkate almayıp polise yakalanan 19 yaşındaki genç, panikleyerek kaza yaptı.

ARAÇTA YASAĞI DELEN 2 KİŞİ BULUNDU

Saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 07 US 770 plakalı otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki H.S. ilçe merkezinde seyir halindeyken polis kontrolüne takıldı. Sokağa çıkma yasağı bulunan ve otomobilde 18 yaşındaki arkadaşı ve annesi bulunan H.S, polisi görünce kaçmaya başladı.

5 KİLOMETRE KAÇTI

Yaşanan 5 kilometrelik kovalamaca sonrası H.S'nin kullandığı otomobil, yol seviyesinden 2 metre aşağıdaki seraya uçtu. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri şahısları yakalayarak jandarmaya teslim etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan sorguda yaşları 20'nin altında olan ve sokağa çıkmamaları gereken 2 kişiye toplamda 784 TL idari para cezası kesildi. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Güncel

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Antalya'da sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
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