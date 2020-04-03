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Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı

Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı -Valiye yakalandı, "122'ye ulaşamıyorum" dedi, vali telefona sarıldı Sivas'ta sokağa çıkması yasak olmasına rağmen valiye yakalanan yaşlı vatandaş "112'ye ulaşamıyorum" dedi, vatandaştan telefonunu isteyen vali 112'yi aradı.

03.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:05
Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı
-Valiye yakalandı, "122'ye ulaşamıyorum" dedi, vali telefona sarıldı
SİVAS - Sivas 'ta sokağa çıkması yasak olmasına rağmen valiye yakalanan yaşlı vatandaş "112'ye ulaşamıyorum" dedi, vatandaştan telefonunu isteyen vali 112'yi aradı.
Sivas Valisi Salih Ayhan, korona virüs önlemleri kapsamında Atatürk caddesinde yoğunluk kontrolü yaptı. Kontroller sırasında yaşlı bir vatandaş valinin yanına yaklaştı. Vali Ayhan, vatandaşın yaşının 65'ın üstünde olduğunu öğrenince, "Şimdi sen yakalandın" şeklinde esprili bir dille evinde kalması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaş ise kendini, günlerdir 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşamadığı gerekçesi ile savundu. Vali Ayhan, vatandaşın telefonundan 112'yi aradı. İlk çalmada telefon açılınca tebessüm eden Ayhan, araması halinde yaşlı vatandaşın taleplerinin, Vefa Sosyal Destek hattına iletmesini talimatı verdi.
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Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı

Kaynak: İHA

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