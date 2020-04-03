Sivas’ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali’ye yakalandı

Sivas 'ta sokağa çıkması yasak olmasına rağmen sokağa çıkan ve Vali'ye yakalanan yaşlı vatandaş, "112'ye ulaşamıyorum" dedi. Vatandaştan telefonunu isteyen vali 112'yi aradığında telefon ilk çalmada açıldı.

"ŞİMDİ SEN YAKALANDIN"

Sivas Valisi Salih Ayhan, koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Caddesi'nde yoğunluk kontrolü yaptı. Kontroller sırasında yaşlı bir vatandaş Vali'nin yanına yaklaştı. Vali Ayhan, vatandaşın yaşının 65'in üstünde olduğunu öğrenince, "Şimdi sen yakalandın" şeklinde esprili bir dille evinde kalması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

VALİ, VATANDAŞIN TELEFONUNDAN 112'Yİ ARADI

Vatandaş ise günlerdir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşamadığı gerekçesi ile kendini savundu. Vali Ayhan, vatandaşın telefonundan 112'yi aradı. İlk çalmada telefon açılınca tebessüm eden Ayhan, araması halinde yaşlı vatandaşın taleplerinin Vefa Sosyal Destek hattına iletilmesi talimatını verdi.

Kaynak: İHA