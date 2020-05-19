Sokağa çıkmayan yaşlı kadın doğal sebze yetiştirerek gününü geçiriyor

Malatya'da yaşlı bir kadın, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayınca evinin bahçesinde sebze yetiştirmeye başladı.

Sokağa çıkmayan yaşlı kadın doğal sebze yetiştirerek gününü geçiriyor
19.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:34
Malatya'da yaşlı bir kadın, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayınca evinin bahçesinde sebze yetiştirmeye başladı.

Arguvan ilçesinde yaşayan ve korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 70 yaşındaki Hatice İncesu, kısıtlamadan dolayı evde sıkıldı. Evin bahçesinde toprakla uğraşan ve sebze eken yaşlı kadın, zamanını faydalı şekilde değerlendirdiği gibi bahçede hareket etme fırsatı da bulmuş oluyor.

Gününün nasıl geçirdiğiyle ilgili konuşan Hatice İncesu, "Zor günlerden geçiyoruz. Ama sabredelim yakında hepsi geride kalacak inşallah. Hepimizin sağlığı için sosyal mesafemize dikkat edelim, genç yaşlı demeden mümkün olduğunca evde kalalım Çünkü evde hayat var sloganına uymamız lazım" ifadelerini kullandı.

Covid-19 tedbirleri kapsmaında 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma kısıtlaması bulunması nedeniyle evde sıkılanlara önerilerde bulunan Hatice İncesu, "Kırsalda oturan vatandaşlarımız da benim gibi bahçede toprakla buluşsun. Zamanı olumlu şekilde geçirsinler. Doğal domates, salatalık ve biber ekin, hem doğal beslenirsiniz hem vücudunuz hareket eder hem de zamanınızı olumlu şekilde değerlendirirsiniz. Çünkü ben öyle yapıyorum" dedi.

70 yaşında olduğunu ve böyle bir salgını hayatında görmediğini belirten İncesu, "Oğlum ve gelinim İstanbul'da yaşıyorlar. Arguvan'da bekar oğlumla beraber kalıyorum. Tam 70 gündür toprakla buluşuyorum. Zamanım bu şekilde geçiyor. Bahçemde çalışıyorum, doğal ürün üretiyorum, geziyorum stres atıyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Son dakika: Suriye’de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak Haber
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Haberler››Güncel››Sokağa çıkmayan yaşlı kadın doğal sebze yetiştirerek gününü geçiriyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:34: Sokağa çıkmayan yaşlı kadın doğal sebze yetiştirerek gününü geçiriyor - Haber 12:34: Gençler kutlamaya gelemeyince ay yıldızlı balon uçurdular - Haber 12:34: İmmün Plazma bağışcı sayısı artıyor - Haber 12:34: İslahiye'de, sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni - Haber 12:34: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haber 11:57: Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu - Haber 11:38: Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı - Spor 09:50: Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti - Haberler 09:46: Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler