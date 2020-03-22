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Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı.

22.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:10
Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi
Kahramanmaraş 'ta sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı. Yaşlı adam, "Yapacak bir şey yok, görürsek bir daha yazarız dediler" dedi.
Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıktı. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde 392 lira idari para cezası yediğini söyleyen vatandaş, "Yapacak bir şey yok. Ekmek almaya gidiyordum, dışarıda görürsek yeniden ceza yazacaklarını söylediler" ifadesini kullandı. Yaşlı adamın rahat tavırları ise dikkat çekti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Onikişubat, Ilıca, Güncel

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