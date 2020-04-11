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Sokağa çıktı, uyarılara aldırış etmeyince gözaltına alındı

- Sokağa çıktı, uyarılara aldırış etmeyince gözaltına alındı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi sokağa çıktığı için ekipler tarafından evine gitmesi için uyarıldı.

11.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:41
Sokağa çıktı, uyarılara aldırış etmeyince gözaltına alındı
- Sokağa çıktı, uyarılara aldırış etmeyince gözaltına alındı
BURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir kişi sokağa çıktığı için ekipler tarafından evine gitmesi için uyarıldı. Ancak yaşlı adam uyarıya aldırış etmeyerek polislere direndi. Bunun üzerine gözaltına alınarak karakola götürüldü.
İçişleri Bakanlığı 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bunun üzerine emniyet ekipleri tüm cadde ve sokaklarda tedbir alarak dışarıda olan vatandaşları evlerine girmeleri konusunda ikaz ediyor. Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmutesatbey caddesinde devriye gezen yunus ekipleri cadde üzerinde bulunan S.H isimli yaşlı adamı uyararak evine gitmesini istedi. Ancak yaşlı adam bu ikazlara aldırış etmeyerek polis ekiplerine direndi. Yaşlı adam ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
S.H isimli şahsa 3150 para cezası ve adli işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan S.H'nin bu cadde üzerinde ikamet ettiği ve yalnız başına yaşadığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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