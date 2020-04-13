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Sokağa çıktı üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Kars'ta sokağa çıkan 20 yaş altı bir kişi, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

13.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:50
Sokağa çıktı üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
Kars 'ta sokağa çıkan 20 yaş altı bir kişi, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nce Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde, M.Y.'nin 20 yaş altı olduğu tespit edildi.

Polisin idari para cezası uyguladığı M.Y.'nin yapılan üst aramasında ise metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyu muhafaza altına alına polis, olayla ilgili M.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kars, 3. Sayfa
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