15 Mart 2019, 00:54
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Sokağın Çocukları Filmi

Sokağın Çocukları Filmi

Sokağın Çocukları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sokağın Çocukları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Tüm geliri sokak hayvanlarına bağışlanan filmde sokak hayvanları ve hayvanseverlerin kurdukları bağ ve ayrıca bazı insanların hayvanlara eziyetleri anlatılıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Faik Ahmet Akıncı oturuyor. Filmin senaryosunu ise yönetmen Akıncı ile Kasım Uçkan kaleme alıyor.


Yönetmen: Ahmet Faik Akıncı
Senaryo: Ahmet Faik Akıncı, Kasım Uçkan
Oyuncular: Ahmet Faik Akıncı, Belma Mamati, Metin Keçeci, Burhan Sırmabıyık, Tevfik Yapıcı, Yusuf Ekşi, Toygun Ateş, Aziz Özuysal, Dilek Ölekli, Seval Hislisoy, Ergül Çolakoğlu, İbrahim Balaban
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Sokağın Çocukları
Yapımcı Firma: Gizem Ajans
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 15.03.2019

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Faik Ahmet Akıncı, Yönetmen, Sinema
Kaynak: InterSinema.com