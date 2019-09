'Sokağın Enerjisi' gezisi sona erdi

Sepaş Enerji tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacıların Mustafa Seven'le katıldığı Gaziantep turu sona erdi.



Sepaş Enerji'nin, insan enerjisinden yola çıkarak hayata geçirdiği "Sokağın Enerjisi" fotoğraf yarışmasının kazanan yarışmacıları, Mustafa Seven ile birlikte Gaziantep'i fotoğrafladı. Hafta sonu gerçekleşen fotoğraf turunda katılımcılara hem sokak fotoğrafının incelikleri anlatıldı hem de bölgeye has tarihi doku ve sokaklar rehber eşliğinde gezildi. Sabun atölyelerinden biber kurutma işlemine, baklava yapımından antik kent çekimleri dahil olmak üzere yörenin kültürel ve doğal değerleri fotoğraf karelerine yansıdı. Bol yemekli geçen gezide katılımcılar tarafından çekilen fotoğraflardan bazıları, projenin sergisinde de kullanılacak. Gezi sonrasında açıklama yapan Mustafa Seven, "Fotoğrafa böyle katkı sağlayan bir çalışmada yer aldığım için çok memnunum, gezimiz çok keyifli geçti" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA