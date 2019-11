Sokağın Enerjisi sokak sergisi sanatseverlerle buluşacak

Hayatın her alanına ışık tutmak için yola çıkan Sepaş Enerji'nin, sokağın, sokağa ait olanın, sokağı sokak yapan seslerin ve insanların enerjisinden yola çıkarak düzenlediği "Sokağın Enerjisi" temalı fotoğraf yarışmasında sona gelindi.Sepaş Enerji açıklamasına göre, yarışma kapsamında kazanan ilk 3 fotoğrafla birlikte sergilemeye hak kazanan ve fotoğrafçı Mustafa Seven'le gidilen Gaziantep ödül gezisinde çekilen fotoğrafların yer aldığı sokak sergisi 27-28-29 Kasım'da İzmit 'te gerçekleşecek.Serginin açılışı 27 Kasım'da12.30'da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz ve Seven'in katılımıyla yapılacak.İzmit Belsa Plaza önünde kurulacak özel bir çadırda 3 gün boyunca sergilenecek fotoğraflarla bölgenin gündelik hayatındaki güzellikler gözler önüne serilecek. Ücretsiz gezilebilecek serginin yanı sıra ziyaretçilere özel olarak çekilecek fotoğrafları da hediye edilecek.Açıklamaya göre, 2 Mayıs- 5 Temmuz tarihlerinde fotoğraf başvurularının alındığı yarışmaya Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'dan 2 binin üzerinde fotoğraf gönderildi. Mustafa Seven, Sebati Karakurt, Doç. Dr. İsmail Keskin ve Ercüment Vurar'dan oluşan jüri, başvurular içinden Berna İkiz'in fotoğrafını birinci seçerken İsa Cida ikinci ve İhsan Korkut üçüncü oldu.İlk üçe girenler eylül ayında fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven ile birlikte Gaziantep'e gitti ve burada hem fotoğraf çekme hem de Seven'den bire bir sokak fotoğrafçılığı eğitimi alma fırsatı buldu.