Haberler » Güncel » Sokak araları kayak pistine döndü - Haber

Sokak araları kayak pistine döndü

Trabzon'da şehir merkezine üç yıl aradan sonra yağan kar, en çok çocukları sevindirdi.

11.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:57Sokak araları kayak pistine döndü

'da şehir merkezine üç yıl aradan sonra yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil olmasıyla mahalle aralarını adeta kayak pistine çeviren çocuklar ellerine geçirdikleri poşetlerle gece gündüz kayarak doyasıya eğlendi.


Şehir merkezine yakın yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken yol ve kaldırımlarda meydana gelen buzlanma zaman zaman tehlikelere neden oluyor. Buzlu yollardan yürümeye çalışan çok sayıda kişi düşme sonucu yaralanarak hastanelerin acil servisine kaldırılırken, düşenlerin özellikle çocuk ve yaşlılar olduğu belirtildi. - TRABZON


Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
11.02.2020 13:21:59