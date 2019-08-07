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Sokak arasında yüzlerce odun alev alev yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çöp yakıldığı sırada tutuşan odunlar, alev alev yandı.

07.08.2019 09:18 Sokak arasında yüzlerce odun alev alev yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çöp yakıldığı sırada tutuşan odunlar, alev alev yandı. Mahalleliyi korkutan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Boyacı Çeşme Sokak'ta çöp yakıldığı sırada istiflenmiş odun öbeği tutuştu. Alev alev yanan odunlara vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca, itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Yaklaşık 1 dönüm alanda otlar ve yüzlerce istiflenmiş odun yangın sonucu kül oldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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