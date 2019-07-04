04.07.2019 20:55
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sokak arasındaki otlar alev alev böyle yandı

Sokak arasındaki otlar alev alev böyle yandı Sivas'ta sokak arasında çıkan ot yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Sokak arasındaki otlar alev alev böyle yandı
Sivas'ta sokak arasında çıkan ot yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
SİVAS - Sivas'ta sokak arasında çıkan ot yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi 12 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan boş arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Duman içinde kalan mahalle sakinleri yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı. Sokak arasındaki otlar alev alev böyle yandı
Kaynak: İHA
İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:30   Hayvan hırsızları yakalandı
22:22   Gazipaşa'da villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını
22:15   Beşiktaş'ta devrilen ağaç yürekleri ağza getirdi
22:13   Kastamonu'da 3 katlı tarihi bina çöktü
22:11   Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi
22:04   Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
21:48   Biçerdöverden çıkan yangın ekinleri kül etti