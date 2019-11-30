Haberler » Güncel » Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği üyelerinden Türk Kızılaya kan bağışı - Haber

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği üyelerinden Türk Kızılaya kan bağışı

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) üyeleri, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

30.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:26Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği üyelerinden Türk Kızılaya kan bağışı
Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) üyeleri, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
SATDER Başkanı Recep ve dernek üyeleri, kan bağışında bulunmak üzere ilçesindeki Türk Kızılaya ait tırın önünde bir araya geldi.
Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla SATDER olarak kan bağışı etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Toplumda atık toplayıcılarına yönelik ön yargılı ve olumsuz düşünceler bulunduğunu belirten Karaman, "Sokaklarda yaz kış saatlerce çalışıyor, 20-30 kilometre yol yürüyoruz. Hiçbir sosyal güvencemiz olmadan, zor şartlarda ailelerimizin geçimini sağlamaya çalışıyoruz. Toplulumuz, atık toplayıcılarının kötü insanlar olmadığını bilsin istiyoruz. Bize gaspçı, yankesici gözüyle bakılsın istemiyoruz." diye konuştu.
Karaman, topladıkları atıkları geri dönüşüme kazandırdıklarını ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:
"Atıkları ülke ekonomisine kazandırırken çevrenin korunmasına da katkı sağlıyoruz. Sadece topladığımız kağıtlar ile milyonlarca ağacın kesilmesini önlüyoruz. Doğaya ve topluma karşı sorumluluğunu bilen insanlar olarak Türk Kızılaya kan bağışlıyoruz."
Karaman ve dernek üyeleri, daha sonra kan bağışında bulundu.

Altındağ, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:34 Eski Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in babası defnedildi
17:34 İşte banka banka güncel faiz oranları...
17:32 Kayseri Film Festivali yönetiminden "Aidiyet" filmi açıklaması
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
17:31 TGF Başkanı Karaca: İnternet gazeteciliği mesleğimizin yüz karası
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:17 Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı
16:15 TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
30.11.2019 17:36:47