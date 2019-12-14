Haberler » Güncel » Sokak atıkları toplayıcıları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Sokak atıkları toplayıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:26Sokak atıkları toplayıcıları, AA'nın
Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
SATDER Başkanı Recep ve dernek üyeleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı , yaşam ve kategorilerini inceledi.
Üyeler, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:33 Bakan Akar, Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı El-Saraj ile görüştü - Haber
15:33 İstanbul'da metro hatlarında arıza! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:32 Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı İbrahim'den destek çağrısı - Haber
15:32 AK Partili kadınlardan yerli üretime destek - Haber
15:27 Isparta-İzmir arası tren seferleri masaya yatırıldı - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 15:34:19