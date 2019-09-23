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Sokak Aydınlatmaları gündüzde devreye alınabilecek

Cadde ve sokak lambaları bazı yerlerde, 23 Eylül-7 Ekim arası gündüz saatlerinde kontrol amacıyla devreye alınacak ve TEDAŞ tarafından aydınlatma denetim çalışması yapılacak.

23.09.2019 14:04Sokak Aydınlatmaları gündüzde devreye alınabilecek

Elektrik Dağıtım Şirketleri nezdinde genel aydınlatma denetimini yapma yetkisi olan TEDAŞ'ın (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.),SEDAŞ faaliyet bölgesinde ( Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de)aydınlatma tesisleri vesayaç ölçü devrelerini incelemeve denetleme çalışması23 Eylül ile 7 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Söz konusu denetim sırasında bazı günler gündüz saatlerinde tüketim kontrolü amacıyla armatürler devreye alınacak ve yanar halde tutulacak.

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "TEDAŞ Aydınlatma Denetim Heyeti çalışmaları kapsamında, bölgemizde önemli bir aydınlatma denetim çalışması gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımız bu çalışmalar sırasında kontrol amaçlı genel aydınlatma lambalarının gündüz de devreye alındığını görebilirler. Denetim süresince gündüz saatlerinde SEDAŞ faaliyet alanının bazı bölgelerinde,sokak ve cadde aydınlatma armatürleri kontrol amaçlı yanar halde olacaktır." denildi.


Türkiye Elektrik Dağıtım, Sakarya, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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