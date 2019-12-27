Haberler » Güncel » Sokak canlarına mama almak için kermes - Haber

Sokak canlarına mama almak için kermes

İnsanca Pek İnsanca başlıklı eTwinning projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama almak için kermes düzenlendi.

27.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:25 Sokak canlarına mama almak için kermes
İnsanca Pek İnsanca başlıklı eTwinning projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama almak için kermes düzenlendi.

30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından kış aylarında sokak hayvanlarının yemek ve su bulmakta sorun yaşaması nedeniyle onlara mama almak için kermes organize edildi. 7. sınıf öğrencileri ile okul öğretmenlerinden İrem Banu Can, Cemile Çelik Yanık ve Esra Marta Calap'ın birlikte yaptığı kermeste öğrenciler evde hazırlayarak getirdikleri yemekleri okulun koridorlarında satışa sundu. Daha küçük sınıflardan öğrencilerinde ilgiyle takip ettiği kermes gün boyu açık kaldı. Sokak canlarına mama almak amacını taşıyan proje çocuklara hayvan sevgisi aşılarken bir yandan da öğrencilere bu konuda farkındalık oluşturdu. Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinde yapılan kermeste birçok farklı yemek yer aldı. Öğrenci ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Proje sonunda öğrenciler sokak hayvanlarına karşı sorumluluk bilinci ve kendi üretimleriyle yardımseverlik duygusu kazandı. - SAMSUN

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:00   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi otomobilini dünyaya takdim etti" - Haber
18:59   Ak parti bursa milletvekili alinur aktaş açıklamalarda bulundu - Haber
18:59   Spor 84'üncü atatürk koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Haber
18:57   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız" - Haber
18:56   İzmit'te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 19:11:35