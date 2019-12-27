Sokak canlarına mama almak için kermes

İnsanca Pek İnsanca başlıklı eTwinning projesi kapsamında sokak hayvanlarına mama almak için kermes düzenlendi.



30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından kış aylarında sokak hayvanlarının yemek ve su bulmakta sorun yaşaması nedeniyle onlara mama almak için kermes organize edildi. 7. sınıf öğrencileri ile okul öğretmenlerinden İrem Banu Can, Cemile Çelik Yanık ve Esra Marta Calap'ın birlikte yaptığı kermeste öğrenciler evde hazırlayarak getirdikleri yemekleri okulun koridorlarında satışa sundu. Daha küçük sınıflardan öğrencilerinde ilgiyle takip ettiği kermes gün boyu açık kaldı. Sokak canlarına mama almak amacını taşıyan proje çocuklara hayvan sevgisi aşılarken bir yandan da öğrencilere bu konuda farkındalık oluşturdu. Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinde yapılan kermeste birçok farklı yemek yer aldı. Öğrenci ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.



Proje sonunda öğrenciler sokak hayvanlarına karşı sorumluluk bilinci ve kendi üretimleriyle yardımseverlik duygusu kazandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA