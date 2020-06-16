Sokak çeşmesinden şerbet ikramı

Nevşehir Belediyesi, vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 13 yıl önce yaptırılan bir sokak çeşmesinden şerbet ikram etmeye başladı.

16.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:06
Nevşehir Belediyesi, vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 13 yıl önce yaptırılan bir sokak çeşmesinden şerbet ikram etmeye başladı.
Hayırsever Ali Dirikoç'un vatandaşların su ihtiyacının karşılanması amacıyla 2007 yılında Atatürk Bulvarı'na yaptırdığı sokak çeşmesinden, Nevşehir Belediyesinin katkılarıyla şerbet veriliyor.
Çeşmenin yeni haliyle hizmete açılışı nedeniyle Belediye Başkanı Rasim Arı'nın katılımıyla tören düzenlendi.
Burada konuşan Arı, kentin iyilik ve güzelliklerle anılmasını istediklerini dile getirdi.
Hayırseverlerin inşa ettiği çeşmeyi yeni haliyle halkın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Arı, şöyle konuştu:
"Nevşehir'i 'çeşmelerinden şerbet akan şehir haline getireceğiz' demiştik. Ali Dirikoç Çeşmesi'nden bundan böyle yaz aylarında soğuk su, şerbet, limonata, kış aylarında ise sıcak süt akacak." Sokak çeşmesinden şerbet ikramı

Kaynak: AA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Nevşehir, Güncel, Haber

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