- Sokak futbolunda heyecan sona erdi

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- Sokak futbolunda heyecan sona erdiDiyarbakır'da '5'te devre 10'da biter' sokak futbolu organizasyonu dev bir kapanış töreni ile tamamlandıEski milli futbolculardan Emre Aşık, Hasan Kabze, Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Feyzi Elmas, Mehmet Gönülaçar ve Mustafa Özer'in oluşturduğu şöhretler karması özel bir maç yaptıDİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Güneydoğu Spor Yazarları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği '5'te devre 10'da biter' sokak futbolu organizasyonu dev bir kapanış töreni ile tamamlandı. Dev organizasyonun kapanış töreni Yeni Diyarbakır Stadı'nda gerçekleşen final müsabakalarının ardından, eski milli futbolcuların katıldığı şöhretler karmasının yaptığı özel bir maç ile yapıldı. Yaklaşık bir ay süren ve farklı yerlerden bin 100 öğrenciyi futbolla buluşturan 5'te devre 10'da biter sokak futbolu projesinin final maçı ve kapanış törenine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, büyükşehir belediyesi yetkilileri, davetliler, öğrenciler ve eski milli futbolcular katıldı. Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlkokul ve ortaokulların final maçlarının ardından etkinlik, eski milli futbolcuların forma giydiği şöhretler maçı ile sonuçlandı. Final maçları Fatih İlkokulu - Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu ve Akşemsettin Ortaokulu - Şehit Yunus Elaltunterin ortaokulu arasında yapıldı. İlkokullarda Fatih, ortaokullar kategorisinde ise Akşemsettin takımı şampiyon oldu.Şöhretler maçının ardından, ödül töreniİlk ve ortaokullarda şampiyon olan sporculardan oluşan bir takım ile eski milli futbolculardan Emre Aşık, Hasan Kabze, Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Feyzi Elmas, Mehmet Gönülaçar ve Mustafa Özer'in oluşturduğu şöhretler karması özel bir maç gerçekleştirdi. Bu maçın başlama vuruşunu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla gerçekleştirdi. Şöhretler maçının ardından çok sayıda öğrencinin ve spor adamının yer aldığı etkinlik, dereceye giren takımlara ve organizasyona katkı sağlayan kurumlara ve kişilere ödüller verilerek tamamlandı.Törenin ardından eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, açıklamalarda bulundu. Şanlı, çok güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, "Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekir. Bu gençlerin mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Onlarla beraber bu mutluluklarını paylaşmak için buradayız. Gençleri bu şekilde spora teşvik etmek çok önemli. Çünkü şu anki gençlerimiz teknolojiye çok fazla bağımlılar. Bu nedenle spora teşvik edilmeleri çok önemli. Umarım böyle organizasyonlar daha fazla olur. Buradan belki ülke futboluna genç yetenekler çıkacak. Onları bulmak açısından da çok önemli bir organizasyon" dedi.Diyarbakır Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Yılmaz Bay ise burada bulunan gençlerin hayatlarında ilk kez çok önemli bir deneyim yaşadığını vurguladı. Bay, "5 bin çocuk bugün burada hayatlarında anlatabilecekleri bir hikaye yaşadılar. Amacımız bu çocuklarımızın yüreğine dokunup onları mutlu etmek ve sporla tanıştırmaktı. Bin 100 tane çocuğumuz, forma, spor ayakkabı ve futbol topuyla sokaklarda futbolla tanıştı. O mutluluğu ve o coşkuyu gözlerinde gördük. Kötü alışkanlıklardan uzak, boş vakitlerinde sporla buluşabilmeleri için yapmış olduğumuz bir organizasyon oldu ve amacımıza ulaştık" diye konuştu.