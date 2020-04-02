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Sokak göle döndü, iç çamaşırıyla suya girip giderleri açmaya çalıştı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda sel oluştu.

02.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:27
Sokak göle döndü, iç çamaşırıyla suya girip giderleri açmaya çalıştı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda sel oluştu. Evini su basan bir vatandaş ise yarım metre suyun içine iç çamaşırıyla girip tıkanan giderleri açmaya çalıştı.

İlçede etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda sel oluştu.  Karacaoğlan Mahallesi Kumru Sokak'ta ise Orhan Doğan'ın evini su bastı. Yarım metre su ile dolan sokağa iç çamaşırıyla giren Doğan, tıkalı giderleri açmaya çalıştı. Duruma tepki gösteren Doğan, "Sokağın başına bir apartman yapıldı. O apartman yapıldıktan sonra sokakta her yağışta su baskını oluyor. Evim her sağanak yağışın ardından su ile doluyor. Ben nasıl yaşayayım şimdi bu evde? Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmasını istiyorum" dedi.

Doğan ayrıca, sokak hayvanlarını da sel sularının içinden çıkararak bahçesine taşıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kozan, Güncel
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