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Sokak hayvanları ahşap kulübelerde yaşayacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sayıları her geçen gün artan sokak hayvanlarının daha korunaklı şekilde yaşamaları için ahşap kulübeler yapılarak şehrin çeşitli noktalarına konuşlandırılacak.

21.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:19Sokak hayvanları ahşap kulübelerde yaşayacak
'in ilçesinde sayıları her geçen gün artan sokak hayvanlarının daha korunaklı şekilde yaşamaları için ahşap kulübeler yapılarak şehrin çeşitli noktalarına konuşlandırılacak.

Bandırma'da kentteki sokak hayvanlarının güvenle barınmasını sağlamak amacıyla yeni kulübeler ve kedi evlerinin üretimine geçildi. Üretim aşamasının ardından kulübeler ve kedi evleri başta Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi bünyesine ve sokak hayvanlarının kentin faklı noktalarındaki beslenme alanlarına yerleştirilecek.

Yapımına başlanan yeni kulübeler, sokak hayvanlarının yağmurlu ve soğuk havalarda daha güvenli ve korunaklı bir şekilde barınmalarını sağlamak amacıyla üretildi. İlk etapta 50 adet köpek kulübesi ve 10 adette kedi evinin yapımı tamamlanırken ilerleyen aşamalarda ihtiyaç alanlarına göre yeni kulübelerin üretimine devam edilecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel

Kaynak: İHA

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