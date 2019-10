Sokak hayvanları Altındağ Belediyesi'ne emanet

Sahipsiz sokak köpekleri, Altındağ Belediyesi tarafından tedavi altına alınıyor.Kısırlaştırılan ve tedavisi tamamlanan hayvanlar yeniden yaşadıkları bölgeye bırakılıyor. Altındağ'ın farklı bölgelerinde yaşayan sokak köpekleri, Altındağ Belediyesince Veteriner Hekim ve hayvanseverler gözetiminde tedaviye alınıyor. Sahipsiz sokak köpekleri aşıları tamamlanıp kısırlaştırıldıktan ve tedavileri tamamlandıktan sonra yeniden alındığı yere özenle bırakılıyor. Altındağ genelinde sık sık hayvanseverlerle birlikte çalışma yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediyesi Veteriner Hekimi Emre Çınar, "Hayvanseverler ve bölge halkı tarafından bakılan sahipsiz köpeklerin her birini anestezi enjekte ederek bulundukları yerden alıyoruz. Bazısı hasta, bazısının bakıma ihtiyacı var. Ancak her birinin öncelikle kısırlaştırılması gerekiyor. Hayvansever arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Hepsi bizim kontrolümüz altında İşlemler tamamlandıktan sonra yine hayvansever arkadaşlarımızın desteği ile aldığımız yere geri bırakıyoruz" dedi.Yaşam alanlarına geri bırakılıyorAltındağ Belediye Başkanı Dr. Asım Balcı, Altındağ sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığının altını çizdi. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için yerel yönetimlere de görevler düştüğünü söyleyen Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak biz görevimizi özenle yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarını bulundukları yerden özenle alıyor, tedavi ve kısırlaştırma süreçlerini tamamlıyor ve tekrar yaşam alanlarına geri bırakıyoruz. Ayrıca, tam donanımlı ve modern bir hayvan barınağımız var. Her konuda hayvanseverlerle iş birliği içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA