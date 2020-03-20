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Sokak hayvanları barınakları ziyaretlere kapandı

Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına hizmet verdiği Bakımevleri, korona virüsü nedeniyle sokak hayvanlarını sahiplendirme projesini askıya aldı.

20.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:15
Sokak hayvanları barınakları ziyaretlere kapandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle hayvan sahiplendirmeye ara verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sokak hayvanlarının sağlık hizmeti devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yaşanan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle geçici bakımevlerini bir süreliğine ziyaretlere kapattı.

SAHİPLENDİRMEYE ARA

Kapatılan geçici bakımevleri Sokak hayvanlarına hizmet vermeye devam edecek. Ziyaretçilerin kabul edilmeyeceği bakımevleri, bir süreliğine sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmalarına da ara verdi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra, Güncel

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