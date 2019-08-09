Haberler» Güncel» Haber

Sokak hayvanları bayramda da yalnız bırakılmayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Kurban bayramında da hizmet vermeye devam ediyor.

09.08.2019 12:41 Sokak hayvanları bayramda da yalnız bırakılmayacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Kurban bayramında da hizmet vermeye devam ediyor. Hasta bakıcısından, veterinere kadar personelin tam kadro görevde olacağı bakım evi 7/24 hayvan dostların yardımına koşmak için hazır bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'ne bağlı sahipsiz hayvan bakım evi, minik dostlarımız için Kurban Bayramında da görev başında olacak.

Bakım evi, bayram tatili boyunca 2 Veteriner, 1 Veteriner sağlık teknisyeni, 7 hayvan ve hasta bakıcı, 1 hayvan koruma ve kontrol ekibi, 1 enformasyon kayıt görevlisi ile 1 adet Acil müdahale ambulansı, hayvan koruma ve kontrol aracı ve 2 adet hizmet aracı ile 7/24 hayvan dostların yardımına koşacak.

20 bin su ve yem kabı yerleştirildi

Ayrıca ekipler tarafından, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içinde bulunan beslenme odakları, kedi evleri günlük temizlenecek. Minik dostların mama ve su takviyesi kesintisiz devam edecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıktan dolayı mevcut su ve yem kaplarına takviye olarak 20 bin su kabı ve yem kabı sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere yerleştirildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:11   AFAD 500 Bin TL Acil Yardım Ödeneği tahsis etti
13:11   PENDİK'TE 300 BİN LİRA DEĞERİNDE BAKIR KABLO ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
13:11   Tarım İl Müdürlüğü bayram öncesi denetim yaptı
13:10   Turgutlu'da arefe günü mezarlık ulaşımı ücretsiz
13:10   Gözyaşı döken 'öksüz' askeri, sarılıp, 'Ben de annenim' diyerek teselli etti
13:10   REYHANLI'DAKİ MÜHİMMAT DEPOSUNDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
13:10   Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Bandırma Gemi Müze'yi ziyaret etti