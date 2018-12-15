Sokak Hayvanları Belediyeye Emanet

Çorum
'da, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ile kuşların beslenmesi amacıyla belediye tarafından "Onlar Bize Emanet" projesi yürütülüyor.
Belediye Başkanı Zeki Gül
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin insanları olduğu kadar yaban hayatını da etkilediğine dikkati çekerek, soğuk ve yağışlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları ile kuşların beslenmesine yardımcı olmak amacıyla "Onlar Bize Emanet" adlı projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Proje kapsamında Karapürçek
ve Çomar Barajı bölgelerine yiyecek ve su bırakıldığını belirten Gül, "Sıklık Tabiat Parkı'nda bulunan yaban hayvanlarımız ile şehrimizde bulunan sokak hayvanları için düzenli aralıklarla doğaya yiyecek bırakıyoruz. Kuşlar için de haftalık 200 kilogram yemi parklarımıza ve ormanlık alanlara koyuyoruz." dedi.
"İnsana olduğu kadar hayvana da yardım etmeliyiz"
Gül, insanlara nasıl merhamet ediliyorsa aynı şekilde hayvanlara da merhamet edilmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.
Hayvanların Allah'ın insanlara emaneti olduğunu vurgulayan Gül, "İhtiyaç sahibi insanları görüp, bilip yardım ediyoruz ancak sokak hayvanları ihtiyaçlarını dile getiremiyor. Haftada iki gün doğaya yiyecek bırakarak hayvanların hayatta kalmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Hayvanların merhametsiz insanlar tarafından itilip kakıldığını, canice öldürüldüğünü anlatan Gül, vatandaşların hasta ya da yaralı hayvanları 153 nolu telefondan kendilerine bildirmelerini istedi.
Gül, şunları kaydetti:
"Hayvan barınağımızda 18 klimalı kulübe var. Hayvanlarımız kışın soğuktan, yazın da sıcaktan korunuyor. Buralarda hayvanlarımızı en güzel şekilde koruyoruz, tedavilerini yapıyoruz. Hayvanların beslenmelerinin yanı sıra sağlıklarıyla da yakından ilgileniyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bize emanet olan hayvanlar için daha duyarlı, daha merhametli ve daha yardımsever olmaya çağırıyorum."
Karapürçek,Zeki Gül,Çorum
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:20