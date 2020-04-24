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Sokak hayvanları beslendi

-Sokak hayvanlarına mama taşıyan aracın gelmesi -Sokak hayvanlarının beslenmesi -Hayvansever Selen Usta ile röportaj ADANA (AA) Adana'da bir grup hayvansever, valilik izninin ardından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

24.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:20
-Sokak hayvanlarına mama taşıyan aracın gelmesi
-Sokak hayvanlarının beslenmesi
-Hayvansever Selen Usta ile röportaj ADANA (AA) Adana'da bir grup hayvansever, valilik izninin ardından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.
Adana Valiliğinden dışarıya çıkma izini alan bir grup hayvansever, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün araç desteğiyle mahalla mahalle gezerek sokak hayvanlarını besledi.
Hayvanseverlerden Selen Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle restoran ve kafe gibi yerlerin kapalı olması sebebiyle sokak hayanlarının beslenemediğini belirterek, "Bu nedenle herkesi duyarlılığa davet ediyorum. Herkes evinin önüne bir kap su ve mama koyarsa sokakta aç kalan hayvan kalmaz. Bizlerde Valilikten çıkan onayla çok şükür beslemelerini yapabiliyoruz." diye konuştu. Sokak hayvanları beslendi

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel , Haber
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