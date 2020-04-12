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Sokak hayvanları besleniyor

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme çalışmalarına merkez mahallelerin yanı sıra kırsal alanlarda da devam ediyor.

12.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:03
Sokak hayvanları besleniyor
Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme çalışmalarına merkez mahallelerin yanı sıra kırsal alanlarda da devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, ülke genelinde korona virüsle mücadelenin sürdüğü bugünlerde, sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara sağladığı mama desteğini aksatmıyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, kırsal alanlarda ve kent merkezinde kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Tepebaşı, Güncel
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