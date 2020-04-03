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Sokak hayvanları da virüsten nasibini aldı

Dünyada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını dolayısı ile barınakta ziyaretçilerini ve sahiplenlemeyi bekleyen sokak hayvanları da nasibini aldı.

03.04.2020 08:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:43
Sokak hayvanları da virüsten nasibini aldı
Dünyada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını dolayısı ile barınakta ziyaretçilerini ve sahiplenlemeyi bekleyen sokak hayvanları da nasibini aldı. Ziyaretçi girişine kapanan bakımevlerinde hayvanlar sahiplenmeyi beklerken, sokaktaki aç hayvanlar da düzenli olarak belediye ekipleri tarafından beslenmeye başlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Balıkesir 'deki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ziyaretçilerine kapılarını kapadı. Her gün düzenli olarak dezenfekte işlemi yapılan bakımevinde sokak hayvanları sahiplenilmeyi beklerken, vatandaşların evlerinde kalması nedeniyle de sokakta aç hayvanlar da her gün belediye ekipleri tarafından besleniyor.

Covid-19 salgını nedeniyle bakımevindeki hayvanların ziyaretçilere kapatıldığını söyleyen Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel, "Ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle, devletimizin evde kal çağrısı ve ortak kullanıma açık alanların geçici olarak kapatılması ssebebiyle bizler de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak bakımevlerimizi geçici bir süreyle kapatma kararı aldık. Vatandaşlarımız birbiri ile temasını en aza indirgenmesi ve hastalık riski bulaşmayı önlemek temel hedefimiz" dedi.

Virüsün yayılmaması nedeniyle vatandaşların evde kal çağrısına uyduğunu ve bu süreçte de sokaktaki hayvanların mağdur olmaması için çalıştıklarını dile getiren Erçel, "Tüm kadromuzla, nakil ekiplerimizle, yaralı, hasta ve yardıma muhtaç hayvanlara çalışmalarımız devam etmekte. Bunların tedavisini, bakımını, beslenmesini gerçekleştiriyoruz. Barınağımızdaki bulunan hayvanların da bakım, besleme ve sağlık kontrolleri de düzenli olarak yapılıyor.İnsanların sokaklardan çekilmesiyle beraber sokaklarda yaşayan hayvanlarımız gıda bulmakta güçlük çekiyor ve aç kalıyor. İlk günden itibaren ekiplerimizle birlikte Balıkesir'in tüm noktalarında gıda konusunda besleme yaparak onların aç kalmasını engellemek için çalışmaktayız. Onlar bize emanet sizler gönül rahatlığıyla evde kalabilirsiniz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Balıkesir, Güncel
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